MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef potaya kim gitti?
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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef potaya kim gitti?

12.11.2020 23:42 | Son Güncelleme: 12.11.2020 23:46
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef potaya kim gitti?

MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 12 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 12 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef takımları! MasterChef Türkiye potada kimler var?

MasterChef 2020'de oldukça heyecanlı bir bölüm daha bu akşam TV8 izleyicileri ile buluşuyor ve dokunulmazlık oyunundaki değişiklikler heyecanı doruğa çıkarıyor! Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanmıştı. Salı günü ise Büyük Ödül için kıyasıya mücadele verildi! Peki, 12 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelen MasterChef'te neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

Mavi takım kaptanı: Esra

Serhat

Özgül

Ayyüce

Ebru

Kırmızı takım kaptanı: Emir

Barbaros

Eray

Uğur

Sefa

MASTERCHEF 12 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugün, şefler ana malzeme olarak enginar, ayva, un ve palamut verdi. Kırmızı takım kaptanı Emir eşliğinde kırmızı takım yemeklerine karar verdi. Mavi takım kaptanı Esra eşliğinde ise mavi takım ne yapacağına hangi malzemelerin lazım olduğuna karar verdi.

Kırmızı takımın avantajlı olması sebebiyle takımları Emir eşleştirdi.

Özgül - Uğur : Kazanan Özgül - mavi takım

Eray - Ebru : Kazanan Ebru - mavi takım

Sefa - Esra

Barbaros - Ayyüce

Emir - Serhat

Gecenin kazanan takımı mavi takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te eleme adayı belirleniyor. Mavi takım kazanan takım olduğu için kırmızı takım eleme adayı olmamak için yarışıyor. Yarıştıkları yemek ise Somer Şef'in tarifiyle mumbar dolması oldu.

En çok beğenilen tabaklar Uğur, Barbaros ve Eray'ın tabakları oldu.

Eleme adayı olmaya yakın olan isimler Emir ve Sefa'nınki oldu.

11 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef bu akşam dokunulmazlık yarışması için mumbar dolması yapıldı. Kazanan isim ise Uğur oldu.

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