MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 5 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef potaya kim gitti?
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MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 5 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef potaya kim gitti?

05.11.2020 20:55 | Son Güncelleme: 05.11.2020 20:58
MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 5 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef potaya kim gitti?

MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 5 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 5 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef takımları! MasterChef Türkiye potada kimler var?

Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanmıştı. Salı günü ise Büyük Ödül için kıyasıya mücadele verildi! Peki, 5 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelen MasterChef'te neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MASTERCHEF 5 KASIM DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Kırmızı takımın isteğiyle yapılan İrlanda mutfağında kırmızı takım ve kaptanı Serhat şanslı olsa da sonucunda neler olacak henüz kesinleşmedi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kazanan isim bu akşam ekranlarda belli olacak. Kırmızı takım daha şanslı olsa da sonuçlar büyük merakla bekleniyor.

5 KASIM MASTERCHEF TAKIMLARI

Mavi takım kaptanı : Emir

Mavi takım üyeleri :

Furkan

Esra

Eray

Ayyüce

Sefa

Kırmızı takım kaptanı : Serhat

Kırmızı takım üyeleri :

Barbaros

Uğur

Özgül

Ebru

5 KASIM MASTERCHEF POTAYA GİREN İSİMLER HANGİLERİ?

Potaya giren ilk isim bu akşam belli olacak!

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