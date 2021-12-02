Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef son bölüm kim kazandı? 1 Aralık dün eleme potasına kim gitti?

Masterchef eleme adayları kimler? 1 Aralık MasterChef 2021'de 2. dokunulmazlığı kim kazandı? soruları Masterchef takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. MasterChef'in 1 Aralık Çarşamba bölümünde özel konuk ise geçen sezonun yarışmacılarından Tanya Kilitkayalı. Kıbrıslı olan MasterChef Tanya'nın sunacağı bölümde yarışmacılar, birbirine bağlı şekilde yemek yapmaya çalıştı. Masterchef son bölüm kim kazandı?

MASTERCHEF'TE HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2021'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Kıbrıs mutfağına ait yemekler yapıldı. MasterChef 2020 yarışmacılarından Tanya Kilitkayalı, konuk olacak ve memleketi Kıbrıs'tan yapılacak yemekleri açıkladı. Beş çeşit yemeklerin yapılması için verilen süre bir saat idi.

Sonrasında ise takımlardaki beşer yarışmacı, birbirine bağlandı ve yemekleri, yan yana bağlı şekilde yapmaya çalıştı. Verilen sürenin bitiminde yapılan yemekler, şeflerin beğenisine sunuldu. Tadım sonrasında yapılan şefler değerlendirmelerini açıkladı. Kıyasıya mücadele sonunda tadım sonunda kazanan Kırmızı takım oldu. Kırmızı takım, 4-1 skorla oyunu kazandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımın yarışmacıları, bir kez daha mutfağa girdi ve bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Oyunda buharda pişirme tekniği ile yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Verilen süre ise kırk dakika idi. Süre sonunda şefler tadım yaparak önce üçüncü olan ismi açıkladı. Bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen oldu.

MASTERCHEF'TE DÜNÜN MENÜSÜ

1- Humus çorbası

2- Piruhi

3- Mücendra pilavı

4- Şeftali kebabı

5- Gullurikya

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTT?

On beşinci hafta mücadelesinin devam ettiği MasterChef Türkiye'de eleme adayları oylama olmadan direkt belirlendi. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen olduğu için eleme adayı da takımda kalan diğer yarışmacılar oldu.

Bu sonuçla beraber Sergen kendisini garanti altına aldığı için Araz ve Hasan, MasterChef Türkiye'nin 1 Aralık tarihinde direkt eleme potasına girdi.

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