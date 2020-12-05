MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 5 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Bugün yayınlanan MasterChef yarışmasında dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 5 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Aralık MasterChef yemekleri!

5 Aralık Cumartesi günü yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında dokunulmazlık ile mücadele eden takımdan kazanan takım kim oldu. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım mavi takım oldu.

5 ARALIK MASTERCHEF YEMEKLERİ NELER?

Türkiye'de oldukça yaygın tüketilen Kabak çiçeği dolması, Çerkez tavuğu, kabak borani, patlıcan salata, tarama mezesi, Köpoğlu mezeleri bugün MasterChef yarışmasında yapılacak.