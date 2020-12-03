MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 3 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
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MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 3 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

03.12.2020 22:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:00
MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 3 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Bugün yayınlanan MasterChef yarışmasında dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 3 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Aralık MasterChef yemekleri!

3 AralıkPerşembe günü yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

3 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında Engelliler Günü'ne özel yemekler yapıldı. Birbirinden lezzetli tabakların sunulduğu yarışmada hangi takım dokunulmazlığı kazandı? Mavi takım dokunulmazlığıkazandı.

19 KASIM MASTERCHEF YEMEKLERİ NELER?

Dağ mantarı kazanan takım : Mavi

Mozzarellalıızgara kabak: Kırmızı

Kroket tabağı: Mavi

Fırında dana fileto: Mavi

Magnolia: Mavi

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