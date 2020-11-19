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MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

19.11.2020 23:32 | Son Güncelleme: 19.11.2020 23:35
MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Bugün yayınlanan MasterChef yarışmasında dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Kasım MasterChef yemekleri!

19 Kasım Perşembe günü yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında dokunulmazlık ile mücadele eden takımdan kazanan takım kim oldu. Mavi takımın kaptanı Barbaros'un belirlediği yemekleri yapan takımlardan mavi takım kazandı.

19 KASIM MASTERCHEF YEMEKLERİ NELER?

Mavi takım kaptanlığını kazanan Barbaros seçtiği yemekler ile günün menüsünü belirleyecek. Belirlenen menü arasında, humus, otlu mücver, saç tava ve fırın sütlaç bulunmaktadır.

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