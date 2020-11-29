29 Kasım MasterChef menüsü ne? MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
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29 Kasım MasterChef menüsü ne? MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

29.11.2020 22:23 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:55
29 Kasım MasterChef menüsü ne? MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Masterchef heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 29 Kasım Pazar haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Peki yarışmanın sonucunu hangi takım kazandı? Takım oyununu mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı kazandı? Dokunulmazlığı kim aldı?

Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki takım dokunulmazlığını hangi takım kazandı? 29 Kasım Pazar dokunulmazlığı hangi takım aldı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

29 KASIM PAZAR MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın son dokunulmazlık takım oyunu şuan oynanıyor. Yarışmacılar Tayland menüsü ile yemekler yaptı. Henüz dokunulmazlığı kim kazandı açıklanmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

29 KASIM PAZAR MASTERCHEF MENÜSÜ NE?

Tayland menüsü şu şekilde:

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MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? 29 Kasım MasterChef menüsü ne?

29 KASIM PAZAR DOKUNULMAZLIĞI MAVİ TAKIM MI KIRMIZI TAKIM MI KAZANDI?

KAZANAN TAKIM : Mavi takım

Masterchef haftanın 3. takım oyununu mavi takım kazandı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Masterchef'de dün oynanan dokunulmazlıktan sonra 2. eleme adayı Sefa seçilmişti. Buna göre 1. eleme adayı Uğur iken 2. si Sefa olmuştur. Üçüncü eleme adayı bugün belli olacak.

1. Eleme Adayı : Uğur

2. Eleme Adayı : Sefa

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