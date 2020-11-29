29 Kasım MasterChef menüsü ne? MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Masterchef heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 29 Kasım Pazar haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Peki yarışmanın sonucunu hangi takım kazandı? Takım oyununu mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı kazandı? Dokunulmazlığı kim aldı?