Masterchef Dilara Türüt kimdir? Dilara Türüt kaç yaşında, nereli?

Yeni sezon ile birlikte geçen sezon sezon yarışmacılar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Masterchef 2020 yarışmacısı Masterchef Dilara Türüt kimdir? Dilara Türüt kaç yaşında, nereli? Dilara Türüt yarışmadan neden ayrıldı?