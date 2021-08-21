MasterChef Dilara kimdir? MasterChef 2021 Dilara kaç yaşında, evli mi? MasterChef Dilara Instagram hesabı ne?

MasterChef 2021 yarışmacılarından Dilara, izleyicilerin ilgi odağı oldu. MasterChef takipçileri Dilara hakkında, MasterChef 2021 Dilara kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtlarını aratırdı. Peki, MasterChef Dilara instagram hesabı ne? MasterChef Dilara kimdir? İşte, merak edilen soruların yanıtları ve detayları…

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef her detayı ile merak konusu olurken MasterChef Dilara hakkında araştırmalar yapıldı. İzleyiciler, MasterChef Dilara kimdir ve MasterChef 2021 Dilara kaç yaşında, evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, MasterChef Dilara kimdir? MasterChef Dilara instagram hesabı ne?

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

Dilara Başaran, 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır. Profesyonel aşçı olan yarışmacı 6 yıldır bu meslekle severek uğraşıyor. Sırf evine yakın olduğu için Turizm lisesini tercih etti ancak zamanla yemek yapmayı sevdiğini fark etti.

Lisede okurken 15 yaşındayken staj yapmaya başladı ve o yıllarda mutfağa ilgisi arttı. Mutfağa olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünmektedir.

MASTERCHEF DİLARA İNSTAGRAM HESABI NE?

MasterChef Dilara @dilarabasarann hesabından paylaşımlar yapıyor.