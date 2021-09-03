Masterchef Dilara kimdir? Dilara Başaran kaç yaşında, nereli? Masterchef Dilara eleme adayı mı oldu?
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Masterchef Dilara kimdir? Dilara Başaran kaç yaşında, nereli? Masterchef Dilara eleme adayı mı oldu?

Masterchef Dilara kimdir? Dilara Başaran kaç yaşında, nereli? Masterchef Dilara eleme adayı mı oldu?
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Masterchef'te Dilara Başaran bu haftanın 4. eleme adayı oldu. Buna göre Masterchef Dilara hafta sonu dokunulmazlık oyunu için yarışacak. Vatandaşlar Masterchef Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti. İşte hakkında bilgiler...

Masterchef'te mavi takımda yer alan Dilara bugün 4. eleme adayı olarak seçildi. Bunun ardından izleyiciler Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Dilara Başaran'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde... Masterchef Dilara kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Peki, Masterchef Dilara Başaran kimdir? İnstagram hesabı nedir?

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan Dilara Başaran 24 yaşındadır. 3 Ağustos 2021 Salı günü oynanan oyunda ana kadroya katılmaya hak kazanan 3. yarışmacı olmuştur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Dilara Başaran Turizm lisesinde okurken staja başlamış ve o yıllarda mutfağa ilgisi artmıştır. Masterchef 2021'de ilk olarak tavada levrek yemeği yapmıştı. Bu yemek ile jürilerden tam not almış ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Bugün ise yaptığı tabak çok beğenildi ve 1. oldu. Haliyle ana kadroya katılmaya hak kazandı.

Dilara Başaran'ın İnstagram hesabı nedir hakkında bilgi bulunmuyor.

MASTERCHEF DİLARA ELEME ADAYI MI OLDU?

Bugün yapılan dokunulmazlık oyununda mavi takım kaybetmişti. Mavi takımda 4. eleme adayı yapılan oylama sonucu Dilara seçildi.

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Masterchef Dilara kimdir? Dilara Başaran kaç yaşında, nereli? Masterchef Dilara eleme adayı mı oldu? - Haberler
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