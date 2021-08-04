Masterchef Dilara kimdir? Dilara Başaran kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Dilara ana kadroya girdi mi?

Masterchef'te ana kadroya katılan 3. yarışmadı Dilara Başaran oldu. Bunun ardından izleyiciler Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Dilara Başaran'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Dilara kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün Dilara ana kadroya katılan 3. yarışmacı olmuştu. Peki, Masterchef Dilara Başaran kimdir? İnstagram hesabı nedir?

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan Dilara Başaran 24 yaşındadır. 3 Ağustos 2021 Salı günü oynanan oyunda ana kadroya katılmaya hak kazanan 3. yarışmacı olmuştur.

Dilara Başaran Turizm lisesinde okurken staja başlamış ve o yıllarda mutfağa ilgisi artmıştır. Masterchef 2021'de ilk olarak tavada levrek yemeği yapmıştı. Bu yemek ile jürilerden tam not almış ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Bugün ise yaptığı tabak çok beğenildi ve 1. oldu. Haliyle ana kadroya katılmaya hak kazandı.

Dilara Başaran'ın İnstagram hesabı nedir hakkında bilgi bulunmuyor.

DİLARA BAŞARAN ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Bugün yapılan final turunda Dilara Başaran ana kadroya girmeye hak kazandı. İbrahim ile son ikiye kalan başarılı yarışmacı en iyi tabak seçildi ve ana kadroya seçilen 3. yarışmacı oldu.