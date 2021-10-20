Masterchef Dilara kimdir? Dilara Başaran kaç yaşında, nereli? Masterchef Dilara Instagram hesabı nedir?

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MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan Dilara Başaran 24 yaşındadır. 3 Ağustos 2021 Salı günü oynanan oyunda ana kadroya katılmaya hak kazanan 3. yarışmacı olmuştur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Dilara Başaran Turizm lisesinde okurken staja başlamış ve o yıllarda mutfağa ilgisi artmıştır. Masterchef 2021'de ilk olarak tavada levrek yemeği yapmıştı. Bu yemek ile jürilerden tam not almış ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Bugün ise yaptığı tabak çok beğenildi ve 1. oldu. Haliyle ana kadroya katılmaya hak kazandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Dilara Başaran'ın İnstagram kullanıcı adı ise @dilarabasarann'dır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF DİLARA ELENDİ Mİ?

Dilara Başaran'ın MasterChef Türkiye macerası devam etmektedir.

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