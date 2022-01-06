Masterchef Dilara elendi mi? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'nin yakın zamanda bitmesi beklenirken heyecan gittikçe artıyor. Dört ismin önlük alarak bir üst tura çıkması beklenirken bir isim de elenecek. Peki, Masterchef Dilara elendi mi? Dilara önlüğü aldı mı, kaçıncı oldu?

MASTERCHEF DİLARA ELENDİ Mİ?

Birinci turda yorumunu kattığı 'tavada levrek' yemeği yapan genç yarışmacı, jüri üyelerinden tam not aldı ve bir üst tura çıkmayı başararak ana kadroya giren Dilara Başaran bugün bir kez daha yarışarak yarışmadaki kaderini belirleyecek. Dilara Başaran elenmedi...

MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

Masterchef Dilara, 1997 yılında doğdu. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dilara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirmiştir. 8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçiren MasterChef Dilara Başaran, iyi seviyede İngilizce bilmektedir.

ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

İkinci turda katıldığı üçlü düelloda MasterChef Dilara, MasterChef Bozbey ve MasterChef Rümeysa ile karşı karşıya geldi. Üç yarışmacıdan, 40 dakika içerisinde soğan dolması yapmaları istendi. Düelloda en başarılı yemeği yapan Dilara bir üst tur olan 3. tura çıktı.

Final turunda ilk grupta yer alan Dilara Başaran, ilk bölümde tiramisu yapıldığı oyunda sonraki tura geçen beş isimden biri idi. Yaratıcılık oyununda ise ana ürün olarak mısır verildi. Gecenin en iyi yaratıcı tabağını çıkaran Dilara, MasterChef 2021 kadrosuna giren üçüncü isim oldu.

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