Masterchef Didem neden elendi? Masterchef 18 Ekim kim elendi? Masterchef Didem kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Masterchef Didem neden elendi? Masterchef 18 Ekim kim elendi? Masterchef Didem kimdir, nereli, kaç yaşında?

19.10.2020 00:22 | Son Güncelleme: 19.10.2020 00:26
Masterchef Didem neden elendi? Masterchef 18 Ekim kim elendi? Masterchef Didem kimdir, nereli, kaç yaşında?

Masterchef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı ve bir kişi yarışmaya veda etti. Yarışmaya veda eden isim Didem oldu. Peki Didem neden elendi? Ne dedi? Masterchef Didem kimdir, nereli, kaç yaşında? Tüm detaylar haberimizde...

Masterchef heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanan altılı eleme oyunundan sonra 3 kişi kendi arasında son dokunulmazlık oyununu oynadı. Buna göre Didem Masterchef'ten elendi. Peki Didem neden elendi, Didem kimdir, nereli, kaç yaşında?

MASTERCHEF 18 EKİM KİM ELENDİ?

Masterchef'te bugün Didem elendi. Son üçlü eleme adayı isimler Didem, Özgül ve Tanya idi. Şefler Özgül'ün tabağını en iyisi seçerken, Tanya'nın tabağını ise 2. olarak seçti ve sonuncu olan yarışmacı Didem Masterchef'e veda etti.

DİDEM NEDEN ELENDİ?

Soner Şef, Didem'in tabağında bir şeyler aramıştı. Ardından Mehmet Şef'in açıklamasına göre Didem'in balığı tam pişmemişti. Bu bakımdan jüriler 3 eleme adayı içerisinde Didem'in tabağını başarısız buldu.

Masterchef Didem neden elendi? Masterchef 18 Ekim kim elendi? Masterchef Didem kimdir, nereli, kaç yaşında?

MASTERCHEF DİDEM KİMDİR?

Didem Devay, 26 yaşında. İnşaat mühendisi. 2 yıl boyunca şantiye şefliği yaptığını söyleyen Didem Devay, MasterChef'e mutfak şefliği yapmak için geldiğini söyledi. Yarışmaya gelmesine kardeşinin vesile olduğunu belirtti. Didem Devay, ilk turda taze sebzeli levrek sarması hazırlamıştı. Hazırladığı bu yemek için Danilo şef ve Mehmet şeften evet oyu almış ve böylece MasterChef Türkiye'de üst tura çıkmıştı.

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