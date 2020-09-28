MasterChef Didem kimdir? MasterChef Didem MasterChef Türkiye yolculuğu ve Didem'un hayat hikayesi! MasterChef Didem Instagram hesabı!

Performansı ile MasterChef Türkiye'ye damga vuran MasterChef Didem Devay, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, MasterChef Didem, başarı yolcuğunda neler yaptı. Didem Devay kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Didem'ın hikayesi, başarı yolculuğu ve MasterChef Didem Instagram hesabı

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Didem, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Didem kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Didem Devay MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Didem hayat hikayesi ve MasterChef Didem Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Didem'ı mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF DİDEM KİMDİR?

Didem Devay, 26 yaşında. İnşaat mühendisi. 2 yıl boyunca şantiye şefliği yaptığını söyleyen Didem Devay, MasterChef'e mutfak şefliği yapmak için geldiğini söyledi. Yarışmaya gelmesine kardeşinin vesile olduğunu belirtti.

Didem Devay, ilk turda taze sebzeli levrek sarması hazırlamıştı. Hazırladığı bu yemek için Danilo şef ve Mehmet şeften evet oyu almış ve böylece MasterChef Türkiye'de üst tura çıkmıştı.

MASTERCHEF DİDEM MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Didem Devay, MasterChef üçlü düello turunda Hazal Taşbek ve Mert Aslan ile karşılaştı. Fransız mutfağının meşhur tatlılarından Tarte Tatin yapılması istendi. Verilen 40 dakika süre sonunda şeflerin tadımı sonrasında kazanan yarışmacı oybirlirliği ile açıklandı. Didem Devay, rakiplerine göre daha iyi bir tabak sunarak MasterChef Türkiye'de final turuna çıkmayı başardı.

Didem Devay'ın 28 Eylül'de tekrar MasterChef'e alındığı açıklandı.

MASTERCHEF DİDEM INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI