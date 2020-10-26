Masterchef'de Mehmet Şef imzalı şef bıçağını kim kazandı? Serhat mı? Eray mı? Barbaros mu?
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Masterchef'de Mehmet Şef imzalı şef bıçağını kim kazandı? Serhat mı? Eray mı? Barbaros mu?

26.10.2020 21:34 | Son Güncelleme: 26.10.2020 21:37
Masterchef'de Mehmet Şef imzalı şef bıçağını kim kazandı? Serhat mı? Eray mı? Barbaros mu?

Bugün Masterchef'te 26 Ekim Pazartesi günü yağlama yemeği ile kaptanlar belli olacak. Yemek yapımı sırasında Mehmet Şef mutfakları gezdi. 3 yarışmacıya hamur çevirme yarışması yaptı. Peki hangi yarışmacı şef imzalı bıçak kazandı?

Masterchef 26 Ekim Pazartesi mavi takım kaptanlık için yarışmacılar birbiriyle mücadele etti. Yemek hazırlama esnasında Mehmet Şef imzalı bıçak yarışması yapıldı. Peki yarışmayı kim kazandı?

MASTERCHEF MEHMET ŞEF İMZALI ŞEF BIÇAĞINI KİM KAZANDI?

Serhat, Eray ve Barbaros arasında hamur çevirme yarışması yapıldı. Yapılan hamur çevirme yarışmasından sonra art arda 6 kere hamuru düşürmeden çevirmeyi başaran Serhat, Mehmet Şef'ten imzalı şef bıçağını kazanan isim oldu.

Hamur çevirme yarışmasını kazanan isim : Serhat

Aldığı ödül : Mehmet Şef imzalı şef bıçağı

Buna göre Serhat'ın açıklamasına göre kendisinin toplamda 2 şef bıçağı oldu.

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