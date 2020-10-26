Masterchef'de Mehmet Şef imzalı şef bıçağını kim kazandı? Serhat mı? Eray mı? Barbaros mu?

Bugün Masterchef'te 26 Ekim Pazartesi günü yağlama yemeği ile kaptanlar belli olacak. Yemek yapımı sırasında Mehmet Şef mutfakları gezdi. 3 yarışmacıya hamur çevirme yarışması yaptı. Peki hangi yarışmacı şef imzalı bıçak kazandı?