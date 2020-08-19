MasterChef'de eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
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MasterChef'de eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

2020 MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu. Mavi ve kırmızı takımların yarıştığı ilk takım oyununda, dokunulmazlığı kaybeden taraf kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise kabak çekirdekli, lavantalı irmik helvası yapan kırmızı takımdan eleme potasına giden isimler kimler?

MasterChef'de eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
19.08.2020 00:08 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:16

Mavi takım dokunulmazlığı kazanarak, kırmızı takımı bireysel dokunulmazlık oyununa gönderdi. Kırmızı ekip, kader oyununda kabak çekirdekli irmik helvası yaptı ve jüri 8 kişi içinden tabağı en iyi olan 3 ismi seçti. Peki, dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına kim gitti?

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

İlk takım oyununu gerçekleştiren 16 yarışmacıdan mavi takımda yer alanlar çıkardıkları beş yemekten üçünü en iyi yaprak oyunu kazanmışlardı. Kırmızı takım ise takım oyununu kaybederek bireysel dokunulmazlık oyununa gitti. Üç başarılı şefin oluşturduğu jüri ise bireysel dokunulmazlıkta kırmızı takımdan lavantalı ve kabak çekirdekli irmik helvası yapmalarını istedi.

MasterChef'de eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Kabak çekirdekli irmik helvasını en iyi yapan üç isim olarak jüri tarafından Furkan, Ayyüce ve Duygu seçildi. Furkan, iki isim karşısında elendi ve dokunulmazlığı Duygu kazandı.

MasterChef'de eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu, ilk eleme adayı olarak Celali seçti. Böylelikle eleme potasına giden ilk isim Celal oldu. İkinci eleme adayı için oylamaya giden kırmızı takımda 7 oy ile en çok adı yazılan isim Sedat oldu. Oylama sonrası Sedat ikinci eleme adayı seçildi.

MasterChef'de eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

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