MasterChef Danilo boşanıyor mu? Danilo Zanna boşandı mı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MasterChef Danilo boşanıyor mu? Danilo Zanna boşandı mı?

Haberler.com - Haberler | Gündem
MasterChef Danilo boşanıyor mu? Danilo Zanna boşandı mı?

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanma kararı aldı. Ailesiyle yaşadığı evden taşınan Zanna, oğluna yakın olmak için aynı semtte bir ev tuttu. Peki, MasterChef Danilo boşanıyor mu?

Yıllar önce Türkiye'ye seyahat amaçlı gelen ünlü şef Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra ülkede kalmaya devam etti. İlişkilerine dolu dizgin devam eden ikili, 2012 yılında nikah masasına oturdu. Ancak 9 yıldır evli olan çiftten kötü haber geldi. MasterChef Danilo boşanıyor mu? Danilo Zanna boşandı mı?

MASTERCHEF DANİLO BOŞANIYOR MU?

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, 2013 yılında çocukları Tibet'i kucağına alan çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. İkili, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı. Birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve taşındı.

TEMMUZ AYINDA TATİL YAPMIŞLARDI

Son olarak temmuz ayında tatile çıkarak sosyal medya hesaplarından mutluluk karelerini paylaşan çift, henüz boşanma davası açmadı. İkili, son tatillerinin ardından sosyal medya hesaplarından birlikte hiç fotoğraf paylaşmadı.

Boşanma iddiasının ardından taraflardan da henüz bir açıklama gelmedi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Kubilay Aka Amelia Hamlin
Spor Muslera Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Olaf Scholz Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MasterChef Danilo boşanıyor mu? Danilo Zanna boşandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 10:59:21. #1.17#