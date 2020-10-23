MasterChef Cumartesi günü neler olacak? MasterChef Kore yemekleri neler? E lezzetli ve pratik Kore yemekleri

MasterChef Türkiye yarışmasında Cumartesi günü yayınlanacak bölümde Kore lezzetlerine yer verilecek. Peki, MasterChef Cumartesi günü neler olacak? MasterChef Kore yemekleri neler? E lezzetli ve pratik Kore yemekleri! Ramen nasıl yapılır? Kore mantısı nasıl yapılır?

MasterChef yarışmasında jüri karşısına çıkacak Kore yemekleri neler? MasterChef Cumartesi günü neler olacak? MasterChef Kore yemekleri neler? E lezzetli ve pratik Kore yemekleri

MASTERCHEF KORE YEMEKLERİ!

RAMEN NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

400 gram tavuk

1 paket ramen (noodle da kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

2 adet yumurta

4-5 dal taze soğan

2 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

4-5 dal taze soğan (yeşil kısımları kullanılacak)

100 gram soya filizi

Yapılışı;

Bir tencerenin içerisine tavukları alın. Üzerine 2 su bardağı su ilave edin.

Sarımsak, zencefil, yeşil soğan ve tuzu da ilave ederek tavuklar yumuşayana kadar 30 dakika kadar kaynatın.

Ardından suyun içerisinden haşlanan tavukları alın. Didikleyin ya da dilediğiniz şekilde ve büyüklükte kesin. Suyu süzgeçten geçirin ve başka bir tencerenin içerisine alın.

Suyun içine soya sosu ve susam yağını aktarın. 15 dakika kadar bu suyu kaynatın.

Ayrı bir tencerenin içerisine 2 su bardağı su koyun ve kaynatın. Kaymaya başlayınca içerisine ramen'leri ilave edin ve kabartma tozunu da ekleyin. Ramen yumuşayana kadar pişirin.

Rameni süzgeçten geçirin ve bir kasenin içerisine alın. Soya sosuyla beraber kaynayan sudan birkaç kepçe üzerine alın. Üzerine haşlanmış yumurta, taze soğan ve haşlanmış tavuk koyun. Son olarak soya filizi de ilave ederek servis edin.

KORE MANTISI (MANDU) NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

Hamuru için;

4 su bardağı un

1 adet yumurta

göz kararı ılık su

İç malzemesi için;

1 yemek kaşığı susam yağı veya sıvıyağ

250 gr kıyma

1 adet tofu

1/2 demet yeşil soğan

1 adet kuru soğan

2 adet ince doğranmış pırasa

göz kararı tuz

göz kararı karabiber

Yapılışı;

(3 Kişilik - 35 dakika)

Hazırlanışı

Adım 1

Hamur malzemelerini derin bir kaba alın ve yumuşak kıvam elde edene kadar yoğurun. Elde ettiğiniz hamuru yaklaşık yarım saat dinlendirin.

Adım 2

Yarım saat sonra eşit olacak şekilde 3 parça bezeye ayırın. İlk bezeyi oklava yardımıyla açın (Hamuru çok fazla inceltmeyin). Elde ettiğiniz yufkadan bardak ağzı yardımıyla yuvarlak hamurlar çıkarın.

Adım 3

İç malzemesi için; yeşil soğan, kuru soğan, pırasa, tofu, kıyma, susam yağı, yumurta, tuz ve baharatları karıştırarak yoğurun. Elde ettiğiniz iç harcı oluşturduğunuz hamurların ortasına koyun ve hamurları yarım ay olacak şekilde kapatın.

Adım 4

Hazırladığınız mantıları kızgın yağda kızarana kadar pişirin. Dilerseniz buharda da haşlayarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...