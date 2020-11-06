MasterChef Çikolata Temperleme nasıl yapılır? Temperleme çikolata malzemleri nelerdir?

Çikolatanın çok daha iştah açıcı, mükemmel ve lezzetli hale gelmesi için gastronomide uygulanan bazı teknikler bulunuyor. Bunlardan birisi de temperleme çikolatadır. Peki temperleme çikolata nedir? Nasıl yapılır?

Çikolatanın çok daha iştah açıcı, mükemmel ve lezzetli hale gelmesi için gastronomide uygulanan bazı teknikler bulunuyor. Bunlardan birisi de temperleme çikolatadır. Peki temperleme çikolata nedir? Nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

ÇİKOLATA TEMPERLEME NEDİR?

Temperleme işlemine ön kristalleştirme adı da verilir. Çikolata temperleme ile çikolatanın sertleşmesi sağlanır. Çikolata temperleme, çikolatanın sertleşmesine yardımcı olur ve satensi güzel bir parlaklık ve leziz bir çıtırlık verir.

ÇİKOLATA TEMPERLEME NEDEN YAPILIR?

Çikolata temperleme ile çikolatanın soğuma sırasında küçülmesi sağlanır ve böylelikle kalıptan çıkarma işlemi kolaylaşır. Kötü kristalleştirilmiş veya kristalleştirilmemiş çikolata gri renge döner ve iştah açıcı parlaklığı kazanamaz.

ÇİKOLATA TEMPERLEME DERECELERİ KAÇTIR?

27 dereceye gelecek kadar soğuması gereken ve toparlanan çikolatayı doğru bir şekilde temperlenebilmesi için 30 dereceye çıkarılmalıdır.

ÇİKOLATA AKIŞKANLIĞI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çikolatanın akışkanlığı, çikolatanın kabuğunu ve çıtırlığını gösterir. Çikolata ne kadar akışkan olursa kabuğu da o kadar ince ve çıtır olur.Doğru akışkanlığa sahip çikolata ile süslemenin zamanından tasarruf sağlanır.

ÇİKOLATA TEMPERLEME YAPILIŞI

Çikolatanızı benmari veya masa üstü çikolata eriticisi ile 40 ila 45°C arasında bir sıcaklıkta eritin.

Erimiş çikolatanın 2/3'ünü mermer tezgahınızın soğuk yüzeyine dökün.

Palet bıçak veya spatula kullanarak neredeyse sürekli hareket ettirmek suretiyle çikolatanın hareketini koruyun.

Çikolata koyulaşmaya başlayana kadar bu işleme devam edin (genellikle sıcaklık çalışma sıcaklığında 4 ila 5 derece daha düşük olduğunda koyulaşır): Bu, kristalleşmenin gerçekleştiği anlamına gelir. Çikolata spatuladan düştüğünde 'sivri noktaların' oluştuğunu fark edeceksiniz.

Ön kristalleştirmeye tabi tutulmuş çikolatayı, erimiş çikolatanın kalan kısmıyla birlikte tekrar eriticiye dökün ve tamamı pürüzsüz bir karışım hale gelene kadar karıştırın.

Artık çikolata işlemeye hazırdır. Çikolatanın yine de çok koyu olması durumunda, tekrar akışkan hale gelene kadar çikolatayı yeniden ısıtın. Deneyerek halen ön kristalleştirilmiş olduğundan emin olun: Bıçağın uç kısmını çikolataya batırın. Düzgün bir şekilde ön kristalleştirilmesi halinde, çikolata 18 ila 20°C ortam sıcaklığında 3 dakika içinde eşit bir şekilde sertleşecektir.