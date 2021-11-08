Masterchef challenge düelloyu kim kazandı? 8 Kasım Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Safanur mu Mert mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. Mavi takım kaptanı Safanur olurken, kırmızı takım kaptanı Mert oldu. Günün sonunda ise ikili kaptanlık düellosunda karşı karşıya geldi. Peki, Masterchef challange kim kazandı? 8 Kasım Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Safanur mu Mert mi? İşte tüm bilgiler...

8 KASIM HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler pide yapılmasını istedi. En iyi pideyi yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak.

8 KASIM MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

8 Kasım Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, pide yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.

Henüz en iyi tabaklar seçilmedi. Şuan tadım yapılıyor. Sonuçlar açıklandığında paylaşacağız.

En iyi seçilen 2 yarışmacı:

- Tahsin

- Safanur

Yapılan tadım sonrası şefler en iyi pideyi yapan yarışmacının Safanur olduğunu açıkladı. Safanur bu haftanın Mavi takım kaptanı oldu.

Mavi takım kaptanı : Safanur

Kırmızı takım kaptanı : Mert

MASTERCHEF BU HAFTANIN KAPTANLIK ÖDÜLÜ AVANTAJI NE OLDU?

Yarınki dokunulmazlık oyununda avantaj belli olacak.

MASTERCHEF 8 KASIM KAPTANLIK DÜELLOSU TATLISI NEYDİ?

Bugün kaptanlık düellosunda İzmir bomba tatlısı yapıldı.

8 KASIM KAPTANLIK DÜELLOSUNU CHALLANGE'Yİ KİM KAZANDI?

Bugün Safanur ve Mert kaptanlık düellosu oyununda karşılaştı. Kazanan isim Mert oldu. Buna göre Kırmızı takım büyük avantajın sahibi oldu.

Kaptanlık Düellosunu kazanan isim : Mert

Kazanan isim : Mert

Birazdan Mert Mavi takımdan kendi takımına bir oyuncu alacak.

Mert düelloyu kazandığı için Mavi takımdan bir oyuncuyu kendi takımına alacaktı. Fakat Mert sahip olduğu avantajı kullanmak istemedi ve Mavi takımdan bir oyuncu ile kendi takımındaki bir oyuncuyu değiştirmedi. Böylelikle takımlar aynı kalmış oldu.

BU HAFTANIN GÜNCEL TAKIMLARI ŞÖYLE:

Mavi Takım Oyuncuları : Safanur - Eren - Hasan - Tahsin - Dilara - Pelin

Kırmızı Takım Oyuncuları : Mert - Sergen - Azize - Araz - Burcu

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet