Masterchef challenge düelloyu kim kazandı? 8 Kasım Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Safanur mu Mert mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne?
Masterchef'de bugün 8 Kasım Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Mavi takımdan Safanur ve kırmızı takımdan Mert börek ile kapıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 8 Kasım Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Safanur mu Mert mi? Tüm detaylar haberimizde...
Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. Mavi takım kaptanı Safanur olurken, kırmızı takım kaptanı Mert oldu. Günün sonunda ise ikili kaptanlık düellosunda karşı karşıya geldi. Peki, Masterchef challange kim kazandı? 8 Kasım Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Safanur mu Mert mi? İşte tüm bilgiler...
Kaptanlık seçme oyununda jüriler pide yapılmasını istedi. En iyi pideyi yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak.
8 Kasım Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, pide yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.
Henüz en iyi tabaklar seçilmedi. Şuan tadım yapılıyor. Sonuçlar açıklandığında paylaşacağız.
En iyi seçilen 2 yarışmacı:
- - Tahsin
- - Safanur
Yapılan tadım sonrası şefler en iyi pideyi yapan yarışmacının Safanur olduğunu açıkladı. Safanur bu haftanın Mavi takım kaptanı oldu.
Mavi takım kaptanı : Safanur
Kırmızı takım kaptanı : Mert
Yarınki dokunulmazlık oyununda avantaj belli olacak.
Bugün kaptanlık düellosunda İzmir bomba tatlısı yapıldı.
Bugün Safanur ve Mert kaptanlık düellosu oyununda karşılaştı. Kazanan isim Mert oldu. Buna göre Kırmızı takım büyük avantajın sahibi oldu.
Kaptanlık Düellosunu kazanan isim : Mert
Kazanan isim : Mert
Birazdan Mert Mavi takımdan kendi takımına bir oyuncu alacak.
Mert düelloyu kazandığı için Mavi takımdan bir oyuncuyu kendi takımına alacaktı. Fakat Mert sahip olduğu avantajı kullanmak istemedi ve Mavi takımdan bir oyuncu ile kendi takımındaki bir oyuncuyu değiştirmedi. Böylelikle takımlar aynı kalmış oldu.
Mavi Takım Oyuncuları : Safanur - Eren - Hasan - Tahsin - Dilara - Pelin
Kırmızı Takım Oyuncuları : Mert - Sergen - Azize - Araz - Burcu