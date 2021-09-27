Masterchef challenge düelloyu kim kazandı? 27 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Tahsin mi Burcu mu? Kaptanlık ödülü avantajı ne?
Masterchef'de bugün 27 Eylül Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Mavi takımdan Tahsin ve kırmızı takımdan Burcu İzmir bomba tatlısı ile kapıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 27 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Tahsin mi Burcu mu? Tüm detaylar haberimizde...
Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. Mavi takım kaptanı Tahsin olurken, kırmızı takım kaptanı Burcu oldu. Günün sonunda ise ikili kaptanlık düellosunda karşı karşıya geldi. Peki, Masterchef challange kim kazandı? 27 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Tahsin mi Burcu mu? İşte tüm bilgiler...
27 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, menemen yapılmasını istedi. En iyi 4 tabak seçiliyor.
En beğenilen 4 tabak:
- - Araz
- - Tahsin
- - Eren
- - Burcu
4. olan yarışmacı : Araz
3. olan yarışmacı : Eren
2. olan yarışmacı : Burcu
1. olan yarışmacı : Tahsin
En iyi kişi mavi takım kaptanı olacak. En iyi menemeni Tahsin yaptı. Tahsin mavi takım kaptanı oldu.
En iyi kişi mavi takım kaptanı olacak.
- MAVİ TAKIM KAPTANI : TAHSİN
- KIRMIZI TAKIM KAPTANI : BURCU
Yarınki dokunulmazlık oyununda avantaj belli olacak.
Bugün kaptanlık düellosunda İzmir bomba tatlısı yapıldı.
Bugün Tahsin ve Burcu kaptanlık düellosu oyununda karşılaştı. Henüz kazanan isim açıklanmadı. Birazdan açıklandığında yazacağız... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Burcu'nun Tabağı:
Tahsin'in Tabağı:
Sonuç birazdan açıklanacak.
KAZANAN İSİM : TAHSİN
Kaptanlık düellosunu mavi takım kaptanı Tahsin kazandı.