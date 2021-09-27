Masterchef challenge düelloyu kim kazandı? 27 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Tahsin mi Burcu mu? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. Mavi takım kaptanı Tahsin olurken, kırmızı takım kaptanı Burcu oldu. Günün sonunda ise ikili kaptanlık düellosunda karşı karşıya geldi. Peki, Masterchef challange kim kazandı? 27 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Tahsin mi Burcu mu? İşte tüm bilgiler...

27 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

27 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, menemen yapılmasını istedi. En iyi 4 tabak seçiliyor.

En beğenilen 4 tabak:

- Araz

- Tahsin

- Eren

- Burcu

4. olan yarışmacı : Araz

3. olan yarışmacı : Eren

2. olan yarışmacı : Burcu

1. olan yarışmacı : Tahsin

En iyi kişi mavi takım kaptanı olacak. En iyi menemeni Tahsin yaptı. Tahsin mavi takım kaptanı oldu.

En iyi kişi mavi takım kaptanı olacak.

MAVİ TAKIM KAPTANI : TAHSİN

TAHSİN KIRMIZI TAKIM KAPTANI : BURCU

MASTERCHEF BU HAFTANIN KAPTANLIK ÖDÜLÜ AVANTAJI NE OLDU?

Yarınki dokunulmazlık oyununda avantaj belli olacak.

MASTERCHEF 27 EYLÜL KAPTANLIK DÜELLOSU TATLISI NEYDİ?

Bugün kaptanlık düellosunda İzmir bomba tatlısı yapıldı.

27 EYLÜL KAPTANLIK DÜELLOSUNU CHALLANGE'Yİ KİM KAZANDI?

Bugün Tahsin ve Burcu kaptanlık düellosu oyununda karşılaştı. Henüz kazanan isim açıklanmadı. Birazdan açıklandığında yazacağız... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Burcu'nun Tabağı:

Tahsin'in Tabağı:

Sonuç birazdan açıklanacak.

KAZANAN İSİM : TAHSİN

Kaptanlık düellosunu mavi takım kaptanı Tahsin kazandı.