Masterchef challange kim kazandı? 6 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Hasan mı Safanur mu?

Masterchef'de bugün 6 Eylül Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Mavi takımdan Hasan ve kırmızı takımdan Safanur ciğer sarma ile kapıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 6 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Hasan mı Safanur mu? Tüm detaylar haberimizde...

Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. Mavi takım kaptanı Hasan olurken, kırmızı takım kaptanı Safanur oldu. Günün sonunda ise ikili kaptanlık düellosunda karşı karşıya geldi. Peki, Masterchef challange kim kazandı? 6 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Hasan mı Safanur mu? İşte tüm bilgiler...

6 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Yapılan yarışmada jüriler Hasan'ın tabağını en iyisi olarak seçti. Buna göre Hasan haftanın mavi kaptanı olmuş oldu. Bu hafta yeni takımlar kurulacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

6. olan yarışmacı : Burcu

5. olan yarışmacı : Dilara

4. olan yarışmacı : Tahsin

3. olan yarışmacı : Azize

2. olan yarışmacı : Mert

1. olan yarışmacı : Hasan

MAVİ TAKIM KAPTANI : HASAN

KIRMIZI TAKIM KAPTANI : SAFANUR

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

- Hasan

- Sergen

- Eren

- Şükrü

- Tahsin

- Mustafa

- Milhan

- Tunahan

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

- Safanur

- İbrahim

- Burcu

- Emre

- Dilara

- Azize

- Mert

- Hamza

MASTERCHEF 6 EYLÜL KAPTANLIK DÜELLOSU YEMEĞİ NEYDİ?

Bugün kaptanlık düellosunda ciğer sarma yapıldı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

6 EYLÜL KAPTANLIK DÜELLOSUNU CHALLANGE'Yİ KİM KAZANDI?

Bugün Hasan ve Safanur kaptanlık düzellosu oyununda karşılaştı. Henüz kazanan isim açıklanmadı. Birazdan açıklandığında yazacağız...

KAZANAN İSİM : HASAN

Kaptanlık düellosunu Hasan kazandı.

Mavi takımın kazandığı avantaj takım oyunu başında jüriler tarafından söylenecek.