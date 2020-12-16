MasterChef Cemre kimdir, kaç yaşında? Masterchef Cemre şampiyon mu oldu, ne zaman yarıştı? Cemre Uyanık Instagram hesabı!
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MasterChef Cemre kimdir, kaç yaşında? Masterchef Cemre şampiyon mu oldu, ne zaman yarıştı? Cemre Uyanık Instagram hesabı!

16.12.2020 08:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 08:58
MasterChef Cemre kimdir, kaç yaşında? Masterchef Cemre şampiyon mu oldu, ne zaman yarıştı? Cemre Uyanık Instagram hesabı!

Yıllardır televizyon ekranlarında yer alan Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Cemre Uyanık kimdir? Cemre Uyanık kaç yaşında, nereli? Cemre Uyanık'ın boyu kaç?

Masterchef Türkiye 2020 finale yaklaşırken sürpriz konukları ağırlamaya devam ediyor. Önceki yılların yarışmacılarından olan isimlerin de konuk katıldığı Masterchef'te tanıdık simalar yer alıyor. MasterChef Cemre kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.

27 yaşındaki Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümü mezunu olan Cemre, küçük yaşlardan itibaren Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade söyleyen MasterChef Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu ifade etti. Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve MasterChef'in14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı. Yarışma sonucunda da 1.'lik ipini göğüsledi.

MASTERCHEF CEMRE UYANIK INSTAGRAM HESABI

Masterchef'te yer alan başarılı isimlerden olan Cemre Uyanık Instagram hesabını cemreeuyanik kullanıcı adıyla kullanıyor.

MASTERCHEF CEMRE ŞAMPİYON MU OLDU?

Masterchef Türkiye 2019 şampiyonu Cemre Uyanık olmuştu.

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