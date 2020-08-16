MasterChef Celal kimdir? MasterChef Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye yarışmacısı Celal Sarıgül söylemleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıradışı ifadeleri ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Celal hakkında MasterChef Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli ve MasterChef Celal kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Celal, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Celal hakkında MasterChef Celal kimdir, MasterChef Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Celal kimdir?

MASTERCHEF CELAL KİMDİR?

Celal Sarıgül, 26 yaşında. Aşçı. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi. MasterChef'in hayali olduğunu ve buraya kalıcı olmak için geldiğini de söyledi.

MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef, yarışmacının hızını görmek için Danilo şefi müşteri olduğunu ve sipariş verdiğini söyleyerek bir mizansen ortaya koydular. İzleyenleri güldüren bu anlar, Celal Sarıgül için tam bir MasterChef sınavı oldu. Celal Sarıgül, restoranlarda baskı altında çalıştığını ve bu olayın kendisini daha çok motive ettiğini belirtti.

Celal Sarıgül, Cafe De Paris Soslu Bonfile yaparak çıktığı MasterChef 2020 ilk turunda üç şeften de evet oyu almayı başardı ve ikinci tura çıktı.