MasterChef Celal kimdir? MasterChef Celal MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Celal hayat hikayesi! MasterChef Celal Instagram hesabı! Performansı ile MasterChef Türkiye'ye damga vuran MasterChef Celal Sarıgül, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, MasterChef Celal, başarı yolcuğunda neler yaptı. Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Celal'ın hikayesi, başarı yolculuğu ve MasterChef Celal Instagram hesabı!

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Celal, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Celal kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Celal Sarıgül MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Celal hayat hikayesi ve MasterChef Celal Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Celal'ı mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF CELAL KİMDİR?

Celal Sarıgül, 26 yaşında. Aşçı. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi. MasterChef'in hayali olduğunu ve buraya kalıcı olmak için geldiğini de söyledi.

MASTERCHEF CELAL MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef, yarışmacının hızını görmek için Danilo şefi müşteri olduğunu ve sipariş verdiğini söyleyerek bir mizansen ortaya koydular. İzleyenleri güldüren bu anlar, Celal Sarıgül için tam bir MasterChef sınavı oldu. Celal Sarıgül, restoranlarda baskı altında çalıştığını ve bu olayın kendisini daha çok motive ettiğini belirtti.

Celal Sarıgül, Cafe De Paris Soslu Bonfile yaparak çıktığı MasterChef 2020 ilk turunda üç şeften de evet oyu almayı başardı ve ikinci tura çıktı.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF CELAL INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI

"@celalsarigul_masterchef" hesabından yapılan paylaşımlar: