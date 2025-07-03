MasterChef Canlı izleme linki var mı? 3 Temmuz Perşembe MasterChef nereden nasıl izlenir?

MasterChef Canlı izleme linki var mı? 3 Temmuz Perşembe MasterChef nereden nasıl izlenir?
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Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu program ilgiyle takip ediliyor. Peki, 3 Temmuz Perşembe MasterChef nereden nasıl izlenir? MasterChef Canlı izleme linki var mı?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Canlı izleme linki var mı? 3 Temmuz Perşembe MasterChef nereden nasıl izlenir?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2325-2325 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MasterChef Canlı izleme linki var mı? 3 Temmuz Perşembe MasterChef nereden nasıl izlenir?

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2325-2326 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerindedeğişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

HAZİRAN PERŞEMBE MASTERCHEF NEREDEN NASIL İZLENİR?

MasterChef Türkiye TV8 ekranlarından izleyicilerle buluşuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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