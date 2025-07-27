MasterChef Canlı izleme linki var mı? 27 Temmuz Pazar MasterChef nereden nasıl izlenir?

Masterchef Türkiye'nin 27 Temmuz Pazar günü yayımlanacak yeni bölümü yine heyecan dolu anlara sahne olacak. İzleyiciler, yarışmacıların üst tura çıkma mücadelesini kaçırmak istemiyor. Peki MasterChef canlı olarak nasıl izlenebilir? Program, her zamanki gibi TV8 ekranlarında yayınlanacak. Ayrıca, yayın saati geldiğinde TV8'in resmi web sitesi www.tv8.com.tr üzerinden canlı yayına erişim sağlanabiliyor. Canlı izlemek isteyenler bu site üzerinden veya TV8'in mobil uygulamasıyla MasterChef'i anbean takip edebilirler.

MASTERCHEF CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI? 27 TEMMUZ PAZAR MASTERCHEF NEREDEN NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu bu ilgi çekici program, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Peki, 27 Temmuz Pazar günü MasterChef nereden ve nasıl izlenir? MasterChef canlı izleme linki var mı?

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACILARI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar her bölümde izleyicilerin dikkatini çekiyor. Yarışmada yer alan yetenekli isimler, üst tura çıkabilmek için tüm hünerlerini sergileyerek kıyasıya mücadele ediyor. Peki MasterChef canlı yayınla izlenebilir mi? 27 Temmuz Pazar MasterChef Türkiye hangi platformda yayınlanacak?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

2024-25 sezonunun finalinde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Nefes kesen final gecesinin sonunda MasterChef kupasını kaldıran isim Onur olmuştu. Bu zaferle birlikte Onur, MasterChef tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

2325-2326 sezonunda MasterChef Türkiye'nin jüri kadrosunda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yarışma, geçmiş sezonlarda olduğu gibi yine TV8 ekranlarında yayınlanıyor ve üç usta şef izleyicilerle buluşuyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

27 TEMMUZ PAZAR MASTERCHEF NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

MasterChef Türkiye, 27 Temmuz Pazar günü de TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Programın yeni bölümünü izlemek isteyenler, TV8'in televizyon yayınına ek olarak TV8'in resmi internet sitesinden ya da TV8'in mobil uygulamaları üzerinden canlı olarak takip edebilirler.