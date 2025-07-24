MasterChef Canlı izleme linki var mı? 24 Temmuz Perşembe MasterChef nereden nasıl izlenir?

Masterchef Türkiye'de bu hafta da yarışmacılar, jüri üyelerinin beğenisini kazanmak için hünerlerini sergileyecek. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleriyle şekillenen yarışmada, birbirinden yetenekli aşçı adayları finale kalabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Yarışmanın son bölümünü kaçırmak istemeyenler için merak edilen soru şu: MasterChef Türkiye 24 Temmuz Perşembe günü nereden canlı izlenir? Resmi yayın platformları dışında canlı izleme seçeneği var mı?

MASTERCHEF TÜRKİYE CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda yer aldığı program, her hafta heyecan dolu anlar yaşatıyor. Peki, 24 Temmuz Perşembe günü yayınlanacak MasterChef bölümü nereden izlenebilir? Canlı yayın için resmi bir link bulunuyor mu?

24 TEMMUZ PERŞEMBE MASTERCHEF İZLEME REHBERİ

MasterChef Türkiye, her hafta olduğu gibi bu hafta da TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yarışmayı kaçırmamak için aşağıdaki seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

• TV8 Canlı Yayın: Programı direkt olarak TV8'in televizyon yayınından izleyebilirsiniz.

• Dijital Platformlar: TV8'in resmi internet sitesi veya uygulaması üzerinden canlı yayına erişim mümkün.

• Uydu ve Kablo TV: Digiturk, D-Smart, KabloTV gibi platformlarda TV8 kanalını bularak yayını takip edebilirsiniz.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye'nin 2325-2326 sezonunda büyük finalde Onur ve Kerem kıyasıya mücadele etmişti. Yarışmanın sonunda şampiyonluğa ulaşan isim Onur oldu ve MasterChef tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2325-2326 sezonunda da jüri kadrosu değişmedi. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada, lezzetin ustaları olarak şu isimler yer alıyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

CANLI İZLEMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• Yayın saati: 20.00 (TV8'in resmi program akışını kontrol etmeyi unutmayın).

• Canlı yayın linkleri için TV8'in sosyal medya hesaplarını veya resmi web sitesini takip edebilirsiniz.

• Uydu ve kablo TV aboneliği olmayanlar, dijital platformlar üzerinden de yayına erişebilir.

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki bölümünde yarışmacılar yine birbirinden zorlu mutfak görevleriyle mücadele edecek. Heyecanı kaçırmamak için ekranlarınızı TV8'e ayarlamayı unutmayın!