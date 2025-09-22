Haberler

MasterChef Canlı izleme linki var mı? 22 Eylül Pazartesi MasterChef nereden nasıl izlenir?

MasterChef Canlı izleme linki var mı? 22 Eylül Pazartesi MasterChef nereden nasıl izlenir?
Güncelleme:
Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok ilgi gören yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle yine seyircilerin karşısına çıkıyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda yer aldığı yarışma, her bölümde izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. 22 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek bölüm için pek çok kişi, programı canlı izleme imkânını araştırıyor.

Gastronomi tutkunlarını ekran başına kilitleyen MasterChef Türkiye'de, yarışmacılar bir üst tura çıkabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor. Jürilerin yorumları ve kritik değerlendirmeleriyle şekillenen programda, her bölüm büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Peki, bu keyifli yarışmayı canlı olarak takip etmek isteyen izleyiciler için mevcut yayın seçenekleri neler?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunun finalinde Onur ve Kerem arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Final gecesinde sergilediği başarılı tabaklarla öne çıkan Onur, kupayı kaldırarak sezonun şampiyonu oldu ve adını MasterChef tarihine altın harflerle yazdırdı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ

2325-2326 sezonunda da jüri kadrosunda bir değişiklik yapılmadı. TV8 ekranlarında yayınlanan programda yine üç usta şef izleyicilerin karşısına çıkıyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

22 EYLÜL CUMA MASTERCHEF NASIL İZLENİR?

MasterChef Türkiye, her zamanki yayın akışında olduğu gibi TV8 ekranlarından canlı olarak seyredilebiliyor.

