MasterChef CANLI izle! TV8 Masterchef yeni bölüm canlı izle! 13 Ocak Masterchef'te kim elenecek? Masterchef'te final heyecanı sürüyor

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MASTERCHEF NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye 13 Ocak Perşembe (bu akşam) yeni bölümüyle saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.

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MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

12 Ocak MasterChef'te kazanan isim aynı zamandan ilk finalist olacak. MasterChef'te kırmızı ağırlıklı yemek konseptinin belirlendiği bu gecede yarışmacılardan kırmızı konsept (domates, pancar, kırmızı et vs), yarın ise beyaz ağırlıklı yemekler yapmaları istenecek.

İlk tur: Başlangıç Yemeği

Yarışmacılar ilk tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:

Hasan: 22 puan

Tahsin: 20 puan

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 7, Tahsin'e 6 puan verdi.

Danilo Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 7 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 7, Tahsin'e 7 puan verdi.

İlk turun sonunda Hasan 22 puan alarak ilk turu birinci olarak tamamladı.

İkinci Tur: Ana Yemek

İlk turun ardından yarışmacılar ana yemek tabağını hazırlamaya başladı

Yarışmacılar ikinci tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:

Hasan: 44 puan

Tahsin: 41 puan

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 7, Tahsin'e 7 puan verdi.

Danilo Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 7 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 7, Tahsin'e 7 puan verdi.

Üçüncü Tur: Tatlı

İlk ve ikinci turun ardından üçüncü turda yarışmacılardan tatlı yapmaları istendi.

Yarışmacılar üçüncü tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:

Hasan: 72 puan

Tahsin: 69 puan

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 9, Tahsin'e 9 puan verdi.

Danilo Şef Hasan'a 10, Tahsin'e 10 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 9, Tahsin'e 9 puan verdi.

MASTERCHEF SON FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef'te ilk finalist dün akşamki yarışmada Eren olmuştu. Bu akşam ise Hasan ile Tahsin son finalist olmak için yarışacak. Peki, Hasan mı Tahsin mi ikinci finalist olacak?

Masterchef'te ikinci finalist 72 puanla Hasan oldu.

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