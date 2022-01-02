MasterChef canlı izle! TV8 Masterchef yeni bölüm canlı izle! 2 Ocak Masterchef'te kim gidecek? BU hafta Masterchef'te kim elenecek?

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MASTERCHEF TV8 CANLI İZLE!

MASTERCHEF NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye 2 Ocak Pazar (bu akşam) yeni bölümüyle saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masterchef'te bu akşam eleme gecesi yaşanacak. Eleme potasındaki yarışmacılardan biri bu akşam yarışmaya veda edecek.

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