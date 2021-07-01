Masterchef canlı izle! TV8 Masterchef canlı yayın izle!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 1 Temmuz Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 1 Temmuz Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
MASTERCHEF HANGİ GÜNLER?
Masterchef yarışması haftanın 5 günü yayınlanacak. Çarşamba ve Cuma günü hariç TV8 ekranlarında masterchef yarışması yayınlanacak.