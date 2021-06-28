Masterchef canlı izle! TV8 canlı yayın izle! 28 Haziran TV8 canlı yayın izle!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 28 Haziran Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Yeni sezona başlayan Masterchef yarışması büyükheyecanla devam ediyor. Yeni bölümü ile bugün yayınlanacak Masterchef canlı izle! TV8 canlı yayın izle! 28 Haziran TV8 canlı yayın izle!
28 HAZİRAN PAZARTESİ KANALLARIN YAYIN AKIŞI
06:30Oynat Bakalım
07:158'de Sağlık
08:30Masterchef Türkiye
13:15Doya Doya Moda
17:30Masterchef Türkiye
20:00Masterchef Türkiye