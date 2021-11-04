MasterChef canlı izle! Potadaki isimler kimler? 4 Kasım TV8 Masterchef canlı izle! Masterchef günün yemekleri neler?

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MASTERCHEF TV8 CANLI İZLE!

MASTERCHEF NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye 4 Kasım Perşembe yani bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.

MASTERCHEF 2 KASIM HAFTANIN 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Pelin ve Emre olmuştu.

MASTERCHEF 3 KASIM HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün yapılan takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kazanan Sergen 3. eleme adayı olarak Burcu'nun ismini söylüyor. Yapılan oylamada 4. eleme adayı Dilara seçiliyor.

1. eleme adayı : Pelin

2. eleme adayı : Emre

3. eleme adayı : Burcu

4. eleme adayı : Dilara

MASTERCHEF 4 KASIM ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

Henüz bugünün eleme adayları belli olmadı.

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