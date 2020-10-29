Masterchef Çanakkale Palamut Pilakisi nasıl yapılır? Masterchef Palamut Pilakisi yemek tarifi? Palamut Pilakisi için gerekli malzemeler!

Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyununda yapılan yemeklerden birisi Çanakkale Palamut Pilakisi yemeğidir. Evde izleyiciler Çanakkale Palamut Pilakisi nasıl yapılır çok merak ediyor. Peki Çanakkale Palamut Pilakisi tarifi nedir, nasıl yapılır?