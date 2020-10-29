Masterchef Çanakkale Palamut Pilakisi nasıl yapılır? Masterchef Palamut Pilakisi yemek tarifi? Palamut Pilakisi için gerekli malzemeler!
Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyununda yapılan yemeklerden birisi Çanakkale Palamut Pilakisi yemeğidir. Evde izleyiciler Çanakkale Palamut Pilakisi nasıl yapılır çok merak ediyor. Peki Çanakkale Palamut Pilakisi tarifi nedir, nasıl yapılır?
Vatandaşlar Çanakkale Palamut Pilakisi nasıl yapılır merak ediyor. Çanakkale Palamut Pilakisi nasıl yapılır, tarifi nedir, palamut pilakisi için gerekli malzemeler nelerdir?
ÇANAKKALE PALAMUT PİLAKİSİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 tane halka şeklinde doğranmış palamut
İri çekilmiş karabiber
2 tane kesme şeker
2 tane domates
1 limon dilim
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı doğranmış taze soğan
2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
ÇANAKKALE PALAMUT PİLAKİSİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle balıkları fırın kabına koyuyoruz. Ardından tüm malzemeleri çiğden üstüne koyuyoruz. Üzerini alüminyum folyo ile kapatıp 180 santigrat derece ısıtılmış fırına atıyoruz ve 20 dakika pişiriyoruz.
Daha sonrasında alüminyum kağıdı açıyoruz ve 5 dakika daha fırında pişiriyoruz.
Böylelikle palamut pilakisini hazırlamış oluyoruz.
Afiyet olsun...