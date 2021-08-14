Masterchef Can Kurtuluş kimdir? Can Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Can ana kadroya girdi mi?
Masterchef'te ana kadroya 11. isim olarak katılma adayı olan Yiğit merak edilmekte. Bunun ardından izleyiciler Yiğit kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Yiğit Gök'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
Masterchef Can kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün Can ana kadroya katılan 11. yarışmacı olmak için mücadele vermekte. Masterchef ana kadro adayı Can merak edilmekte. Peki, Masterchef Can Kurtuluş kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?
CAN KURTULUŞ KİMDİR?
MasterChef Türkiye 2021'e katılan Can Kurtuluş, 1998 doğumlu. Genç yarışmacı Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mezunu. Yemek yapmayı çok sevdiğini ve kısa süre önce profesyonel olarak başladığını anlattı. MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken ünlü restoranlarda staj yapan yarışmacı adayı Can Kurtuluş yaptığı tabak ile 3 evet alıp turu geçmeyi başardı.
Sosyal Medya platformu Instagram'da @cannkurtulus kullanıcı adıyla yer alan Can Kurtuluş'un, 2.115 takipçisi bulunmakta.
CAN KURTULUŞ ANA KADROYA GİRDİ Mİ?
Can Kurtului şu an için ana kadroda yer almamakta. Ana kadroya katılacak 11. yarışmacı kim açıklanmadı. 14 Ağustos günü yayınlanacak olan bölümde final turunda Can'ın Masterchef ana kadroya girmek için mücadele verecek.