MasterChef Büyük Kapışma Refika'nın takımında kimler var? Refika'nın takımındaki esnaflar Adile, Erkan, Osman kim?

MasterChef Büyük Kapışma Refika'nın takımında kimler var? Refika'nın takımındaki esnaflar Adile, Erkan, Osman kim?
Güncelleme:
2025 MasterChef'in yeni bölümü ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. Yarışmacıların hazırladığı yemekler ve jüri karşısındaki diyalogları yine dikkat çekti. Seyirciler ise bölümle ilgili ayrıntıları merak ediyor. Peki, MasterChef Büyük Kapışma Refika'nın takımında kimler var?

TV8'in popüler yarışma programı Masterchef, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem jüri üyeleri hem de yarışmacılarıyla yoğun ilgi gören programda bu akşamki oyun sonucu merak konusu oldu. MasterChef Büyük Kapışma Refika'nın takımında kimler var?

REFİKA BİRGÜL KİMDİR?

Doğum: 19 Mayıs 1980, İstanbul

• Köken: Annesi Kıbrıslı, babası Nevşehirlidir

• Eğitim:

? Robert Koleji (lise)

? Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü

? London Business School'da liderlik eğitimi

Meslek Hayatı

• Yemek yazarı, televizyon programcısı ve girişimcidir.

• Kariyerine reklamcılık ve hastane yöneticiliği gibi alanlarda başladı, ardından tamamen mutfağa yöneldi.

• Türk ve dünya mutfaklarını harmanlayan tarifler üretir.

• Hem Türkçe hem İngilizce yayın yapan YouTube kanalları vardır.

Kitapları ve Projeleri

• "Refika'nın Mutfağı / Cooking New Istanbul Style" (ilk kitabı)

• "Refika'dan Hızlı Tarifler"

• "Düdüklü'nün Sihirleri"

• "Miras – Türk Mutfağı Teknikleri"

• "Refika'dan" markasıyla mutfak ürünleri ve atölyeler geliştirir.

MASTERCHEF BÜYÜK KAPIŞMA REFİKA'NIN TAKIMINDA KİMLER VAR?

İşte Refika'nın akımı:

Adile

Erkan

Osman

...

