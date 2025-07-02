MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Büşra Zambak elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özel yarışmacılar üst tura çıkmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Büşra elendi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR?

1993 doğumlu Büşra Mutlu, Samsun doğumlu ve İstanbul'dan yarışmalara katılan genç bir yetenek. İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olan Mutlu, mutfak kariyerine eğitimli bir şef olarak adım atmıştır. 2025 itibariyle 22 yaşında olan Büşra, gastronomi alanında kendini kanıtlamaya hazır.

MASTERCHEF BÜŞRA ELENDİ Mİ?

MasterChef yarışmacısı Büşra elendi mi, elenmedi mi, henüz açıklanmadı.