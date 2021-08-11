Masterchef Burcu kimdir? Burcu Önal kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Burcu ana kadroya girdi mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masterchef Burcu kimdir? Burcu Önal kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Burcu ana kadroya girdi mi?

Masterchef Burcu kimdir? Burcu Önal kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Burcu ana kadroya girdi mi?
Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Haberler | Güncel

Masterchef'te ana kadroya katılan 8. yarışmacı Burcu oldu. Bunun ardından izleyiciler Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Burcu Önal'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Burcu kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün Burcu ana kadroya katılan 8. yarışmacı için final turuna kaldı. Masterchef ana kadroya seçilen yedinci yarışmacı Burcu oldu. Peki, Masterchef Burcu Öna kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

Masterchef'te 10 Ağustos yapılan yarışmada Burcu'nun tabağı en iyisi seçildi ve ana kadroya girdi.

MasterChef Burcu Önal evlidir ve eşi İbrahim Önal'dır. Asya'dan yarışmaya katıldığını belirten Burcun Önal'ın mesleği yemek geliştiriciliktir. MasterChef Burcu 34 yaşındadır ve aslen Diyarbakırlıdır.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Burcu Önal'ın İnstagram'da toplamda 14.300 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@foodieeeee" şeklindedir.

ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Bugün yapılan final turunda Burcu ve Araz son ikiye kalan isimler oldu. 10 Ağustos Salı akşamı jürinin tabağını daha çok beğendiği Burcu ana kadroya katılacak 8. yarışmacı oldu.

Kutal Bilgetekin
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Gülben Ergen Süreyya Yalçın
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Masterchef Burcu kimdir? Burcu Önal kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Burcu ana kadroya girdi mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 00:57:01. #1.16#

title