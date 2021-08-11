Masterchef Burcu kimdir? Burcu Önal kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Burcu ana kadroya girdi mi?
Masterchef'te ana kadroya katılan 8. yarışmacı Burcu oldu. Bunun ardından izleyiciler Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Burcu Önal'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
Masterchef Burcu kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün Burcu ana kadroya katılan 8. yarışmacı için final turuna kaldı. Masterchef ana kadroya seçilen yedinci yarışmacı Burcu oldu. Peki, Masterchef Burcu Öna kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?
MASTERCHEF BURCU KİMDİR?
Masterchef'te 10 Ağustos yapılan yarışmada Burcu'nun tabağı en iyisi seçildi ve ana kadroya girdi.
MasterChef Burcu Önal evlidir ve eşi İbrahim Önal'dır. Asya'dan yarışmaya katıldığını belirten Burcun Önal'ın mesleği yemek geliştiriciliktir. MasterChef Burcu 34 yaşındadır ve aslen Diyarbakırlıdır.
Sosyal medyayı da aktif kullanan Burcu Önal'ın İnstagram'da toplamda 14.300 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@foodieeeee" şeklindedir.
ANA KADROYA GİRDİ Mİ?
Bugün yapılan final turunda Burcu ve Araz son ikiye kalan isimler oldu. 10 Ağustos Salı akşamı jürinin tabağını daha çok beğendiği Burcu ana kadroya katılacak 8. yarışmacı oldu.