MasterChef Burcu kimdir? MasterChef Burcu Önal kaç yaşında, nereli? MasterChef Burcu evli mi?

Burcu Önal, Masterchef 2021'in ana kadrosunda yer almakta.1986 doğumlu. Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Peki, MasterChef Burcu kimdir? MasterChef Burcu Önal nereli, kaç yaşında? Burcu Önal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

1986 doğumlu olan Burcu Önal, 15 sene Asya'da yaşamıştır. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal, aslen Diyarbakırlıdır.

Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yaptığını aktardı.

Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Burcu Önal'ın İstanbul'da Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.

MASTERCHEF BURCU EVLİ Mİ?

Özel hayatları merak edilen MasterChef yarışmacılarının evli mi bekar mı, ya da sevgilisinin olup olmadığı da araştırılmaktadır. MasterChef 2021 yarışmacısı Burcu'nun da evli mi yoksa bekar mı olduğu yarışmanın sıkı takipçilerince Google üzerinden öğrenilmek istenmektedir. MasterChef Burcu Önal, İbrahim Önal ile evlidir.

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