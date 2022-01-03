MasterChef bugünkü yemek ilk oyunu kim kazandı? 3 Ocak MasterChef'te hangi yarışmacı kaç puan aldı?

Masterchef bugünkü yemek ilk oyunu kim kazandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 3 Ocak Pazartesi MasterChef 148. Bölümde Şef Yılmaz Öztürk'ün tabağı yapıldı. 3 Ocak MasterChef'te hangi yarışmacı kaç puan aldı?

MASTERCHEF BUGÜNKÜ YEMEK İLK OYUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en çok izlenen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de yarışmacıların bireysel mücadelesi başladı. Son beşe kalan yarışmacılar, çeyrek finale kalmak için şeflerden en yüksek puanları almaya çalışıyor. MasterChef'in 3 Ocak 2022 tarihli bölümünde konuk şef Yılmaz Öztürk'ün özel tarifi, ilk oyunda yarışmacılardan istendi.

MasterChef'te günün ilk yemeği konuk şefin tabağı idi. Yılmaz Öztürk Şefin tabağının adı "Açık ateşte trakya kıvırcık, zahterli firik keşkek" idi. Aynı şekilde hazırlamaları için verilen süre bir saat idi. Sürenin bitiminde hazırlanan tabakların tadımını konuk şef ile birlikte yapıldı ve dört şef puanlarını on üzerinden verdi. İlk oyunda en fazla puanı alan Tahsin oldu.

KİM KAÇ PUAN ALDI?

Yavuz Şef'in verdiği puanlar

Tahsin 8

Dilara 7

Sergen 8

Hasan 7

Eren 7

Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şefin verdiği puanlar sonrasında

Tahsin 30

Dilara 26

Sergen 29

Hasan 28

Eren 25

Tahsin: Yılmaz Öztürk 8 + Somer Şef 7 + Danilo şef 8 + Mehmet Şef 7 = 30

Dilara: Yılmaz Öztürk 7 + Somer Şef 6 + Danilo şef 7 + Mehmet Şef 6 = 26

Sergen: Yılmaz Öztürk 8 + Somer Şef 8 + Danilo şef 7 + Mehmet Şef 6 = 29

Hasan: Yılmaz Öztürk 7 + Somer Şef 7 + Danilo şef 7 + Mehmet Şef 7 = 28

Eren: Yılmaz Öztürk 7 + Somer Şef 6 + Danilo şef 7 + Mehmet Şef 5 = 25

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