MasterChef bugün yok mu? MasterChef bugün neden yok? Eleme adayı kim oldu?

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 11 Kasım tarihinde yayın yapmayacak. Peki, MasterChef bugün yok mu? MasterChef bugün neden yok? Eleme adayı kim oldu? MasterChef'te kim kazandı?