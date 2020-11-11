MasterChef bugün yok mu? MasterChef bugün neden yok? Eleme adayı kim oldu?
TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 11 Kasım tarihinde yayın yapmayacak. Peki, MasterChef bugün yok mu? MasterChef bugün neden yok? Eleme adayı kim oldu? MasterChef'te kim kazandı?
Yoğun ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 11 Kasım Çarşamba günü ekranlarda olmayacak. Peki, MasterChef bugün yok mu? MasterChef bugün neden yok? Eleme adayı kim oldu?
MASTERCHEF BUGÜN NEDEN YOK?
TV 8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi ile izlenen yarışma Cumartesi, Pazar, Pazartesi, salı ve Perşembe akşamları saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor. 11 Kasım Çarşamba günü TV 8 ekranlarında Doğduğun Ev Kaderindir yayınlanmakta.
MASTERCHEF 25.000 TL'LİK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Salı akşamı yayınlanan bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler yapıldı. Kazanan takımdan bir kişi 25.000 TL'lik ödülün sahibi olacak. Kazanan takım Mavi takım oldu. Mavi takımdan ise Ayyüce ve Esra final oynadı ve kazanan Esra oldu.