MasterChef bugün var mı, saat kaçta? MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı izle!

MasterChef 2020, yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana bağlıyor. Peki, MasterChef bugün var mı, saat kaçta? MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı izleme ekranı ve MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı burada!

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef 2020 izleyicilerin beğenisini topluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı ve MasterChef yayın saati hakkında araştırmalar yapılıyor. MasterChef bugün var mı, saat kaçta?MasterChef2020 yeni bölüm fragmanı izle! TV8 yayın akışı!

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?

MasterChef 2020 bugün saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.

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MASTERCHEF'TE NE OLDU?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde elemeye kalan Barbaros, Eray, Serhat, Uğur, Furkan ve Tanya bir hafta daha yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmacılar ilk eleme oyununda Trabzon hurması kullanarak en iyi yemeği yapmaya çalıştı. Markete girip alışveriş yapan yarışmacıların bu yemeği yapmaları için 45 dakika süresi vardı. Şefler tadım yaptıktan sonra ilk olarak altılı turun birincisini açıkladı. İlk oyunun en başarılı yemeğini hazırlayan isim Eray oldu. Gecenin ikincisi Serhat, üçüncüsü de Barbaros oldu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ELENDİ

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi final oyununa Furkan, Tanya ve Uğur kaldı. Bu yarışmacılardan bu turda Somer Şef'in imza tabağı "Toprak Ana" yemeğini yapmalarını istedi. Bu yemek için yarışmanın bu zamana kadar verilmiş en uzun süre olan 75 dakika verildi. Şefler, tadım ile birlikte Somer Şef'in yaptığı sunuma benzeyen yarışmacının kim olduğunu tadım sonrasında açıkladı. Furkan, final eleme oyununda birinci olurken Tanya ve Uğur son ikiye kaldı. Bu ikili arasından ise daha zayıf tabak hazırlayan Tanya, MasterChef'ten elenen isim oldu. Veda konuşması yapan Tanya, gözyaşlarına hakim olamadı.