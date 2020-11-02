MasterChef bugün var mı, saat kaçta? MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı izle!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef bugün var mı, saat kaçta? MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı izle!

02.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:18
MasterChef bugün var mı, saat kaçta? MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı izle!

MasterChef 2020, yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana bağlıyor. Peki, MasterChef bugün var mı, saat kaçta? MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı izleme ekranı ve MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı burada!

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef 2020 izleyicilerin beğenisini topluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı ve MasterChef yayın saati hakkında araştırmalar yapılıyor. MasterChef bugün var mı, saat kaçta?MasterChef2020 yeni bölüm fragmanı izle! TV8 yayın akışı!

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?

MasterChef 2020 bugün saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASTERCHEF'TE NE OLDU?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde elemeye kalan Barbaros, Eray, Serhat, Uğur, Furkan ve Tanya bir hafta daha yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmacılar ilk eleme oyununda Trabzon hurması kullanarak en iyi yemeği yapmaya çalıştı. Markete girip alışveriş yapan yarışmacıların bu yemeği yapmaları için 45 dakika süresi vardı. Şefler tadım yaptıktan sonra ilk olarak altılı turun birincisini açıkladı. İlk oyunun en başarılı yemeğini hazırlayan isim Eray oldu. Gecenin ikincisi Serhat, üçüncüsü de Barbaros oldu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ELENDİ

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi final oyununa Furkan, Tanya ve Uğur kaldı. Bu yarışmacılardan bu turda Somer Şef'in imza tabağı "Toprak Ana" yemeğini yapmalarını istedi. Bu yemek için yarışmanın bu zamana kadar verilmiş en uzun süre olan 75 dakika verildi. Şefler, tadım ile birlikte Somer Şef'in yaptığı sunuma benzeyen yarışmacının kim olduğunu tadım sonrasında açıkladı. Furkan, final eleme oyununda birinci olurken Tanya ve Uğur son ikiye kaldı. Bu ikili arasından ise daha zayıf tabak hazırlayan Tanya, MasterChef'ten elenen isim oldu. Veda konuşması yapan Tanya, gözyaşlarına hakim olamadı.

İlgili Haberler

Masterchef bugün var mı, ne zaman saat kaçta? 26 Ekim Masterchef fragmanı izle | 86. Masterchef fragmanı
Masterchef bugün var mı, ne zaman saat kaçta? 26 Ekim Masterchef fragmanı izle | 86. Masterchef fragmanı
MasterChef ne zaman? MasterChef saat kaçta? MasterChef yeni bölüm ne zaman başlıyor?
MasterChef ne zaman? MasterChef saat kaçta? MasterChef yeni bölüm ne zaman başlıyor?
28 Ekim Salı Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 88. bölüm MasterChef fragmanı yayınlandı mı?
28 Ekim Salı Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 88. bölüm MasterChef fragmanı yayınlandı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Danla Bilic Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Erol Bulut Adem Ljajic Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef bugün var mı, saat kaçta? MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 10:18:49. #1.14#
title