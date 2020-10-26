Masterchef bugün var mı, ne zaman saat kaçta? 26 Ekim Masterchef fragmanı izle | 86. Masterchef fragmanı
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Masterchef bugün var mı, ne zaman saat kaçta? 26 Ekim Masterchef fragmanı izle | 86. Masterchef fragmanı

26.10.2020 11:20 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:27

MasterChef Türkiye 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. Masterchef bugün var mı, ne zaman saat kaçta? 26 Ekim Masterchef fragmanında neler var? 26 Ekim Masterchef yemekleri neler?

MasterChef Türkiye'de 11. hafta heyecanı başlıyor. Peki haftanın kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı olmaya kim hak kazanacak, mavi ve kırmızı takım kimlerden oluşacak? İşte MasterChef Türkiye 2020'nin 26 Ekim günü ekranlara gelecek yeni bölümünün tanıtımı...

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI?

Pazartesi günleri de yayınlanan MasterChef, bu akşam ekranlara gelecek ve takım kaptanları belli olacak.

26 EKİM MASTERCHEF NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

MasterChef yeni bölümleri her gün saat 20:00 itibariyle başlıyor. İlk olarak önceki bölümlerden kesitler sunuluyor. Sonrasında yeni bölüm başlıyor.

26 EKİM MASTERCHEF YEMEKLERİ

Kayseri yağlaması

26 EKİM MASTERCHEF FRAGMANI İZLE

Masterchef bugün var mı, ne zaman saat kaçta? 26 Ekim Masterchef fragmanı izle | 86. Masterchef fragmanı

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