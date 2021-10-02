Masterchef bugün var mı? Materchef hangi gün, neden yok? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef bugün var mı? Materchef hangi gün, neden yok?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Masterchef bugün var mı? Materchef hangi gün, neden yok?

Masterchef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Masterchef var mı? TV8 yayın akışı... Masterchef Türkiye yeni bölüm için bekleyen fenomen yarışma programının takipçileri yarışma ile aynı saatte farklı bir program ile karşılaşacak. TV8 yayın akışı içerisinde Masterchef'in yeni bölümünün yer almamasının ardından yarışma tutkunları "bu akşam Masterchef var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Masterchef neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Masterchef bugün var mı? Materchef hangi gün, neden yok? sorularının yanıtı araştırılıyor. 02 Ekim 2021 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var? Masterchef bugün var mı? Materchef hangi gün, neden yok?

Tv8'in bu haftaki yayın akışına göre, Masterchef yeni bölümleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları seyircilerle buluşmaktaydı ancak O Ses Türkiye'nin yayın hayatına başlamasıyla günler değişti.

Bu akşam TV8 ekranlarında O Ses Türkiye yayınlanacak. Bu sebeple Masterchef Türkiye yok. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

  • 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
  • 05:00 Dizi
  • 06:15 Oynat Bakalım
  • 08:30 Çook Yaşa
  • 09:45 Hayalimdeki Değişim
  • 10:30 Süper 1 Takım
  • 10:45 Masterchef Türkiye 2021
  • 15:15 Kırmızı Oda
  • 18:30 Sinema
  • 20:00 O Ses Türkiye

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Acun Ilıcalı
Spor Aykut Kocaman Mesut Özil Mustafa Denizli Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Masterchef bugün var mı? Materchef hangi gün, neden yok? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 19:50:41. #1.12#