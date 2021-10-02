Masterchef bugün var mı? Materchef hangi gün, neden yok? sorularının yanıtı araştırılıyor. 02 Ekim 2021 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var? Masterchef bugün var mı? Materchef hangi gün, neden yok?

MASTERCHEF HANGİ GÜN?

Tv8'in bu haftaki yayın akışına göre, Masterchef yeni bölümleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları seyircilerle buluşmaktaydı ancak O Ses Türkiye'nin yayın hayatına başlamasıyla günler değişti.

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI?

Bu akşam TV8 ekranlarında O Ses Türkiye yayınlanacak. Bu sebeple Masterchef Türkiye yok. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

05:00 Dizi

06:15 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Hayalimdeki Değişim

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye 2021

15:15 Kırmızı Oda

18:30 Sinema

20:00 O Ses Türkiye

Haberler.com - Gündem