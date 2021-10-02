Masterchef bugün var mı? Materchef hangi gün, neden yok?
Masterchef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Masterchef var mı? TV8 yayın akışı... Masterchef Türkiye yeni bölüm için bekleyen fenomen yarışma programının takipçileri yarışma ile aynı saatte farklı bir program ile karşılaşacak. TV8 yayın akışı içerisinde Masterchef'in yeni bölümünün yer almamasının ardından yarışma tutkunları "bu akşam Masterchef var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Masterchef neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Masterchef bugün var mı? Materchef hangi gün, neden yok? sorularının yanıtı araştırılıyor. 02 Ekim 2021 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var? Masterchef bugün var mı? Materchef hangi gün, neden yok?
Tv8'in bu haftaki yayın akışına göre, Masterchef yeni bölümleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları seyircilerle buluşmaktaydı ancak O Ses Türkiye'nin yayın hayatına başlamasıyla günler değişti.
Bu akşam TV8 ekranlarında O Ses Türkiye yayınlanacak. Bu sebeple Masterchef Türkiye yok. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
- 05:00 Dizi
- 06:15 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 Hayalimdeki Değişim
- 10:30 Süper 1 Takım
- 10:45 Masterchef Türkiye 2021
- 15:15 Kırmızı Oda
- 18:30 Sinema
- 20:00 O Ses Türkiye