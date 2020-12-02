MasterChef bugün var mı? MasterChef ne zaman, saat kaçta?

Kendi izleyici kitlesini yaratmış olan ve oldukça sevilen her yayınlandığı gün izleyicileri ekranlara kitleyen MasterChef bugün var mı? MasterChef ne zaman, saat kaçta?

MasterChef pek çok yemek programının aksine yarışma formatı ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş olan bir yarışma. Peki, MasterChef bugün var mı? MasterChef ne zaman, saat kaçta?

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI?

MasterChef bugün 2 aralık çarşamba günü yeni bölüm yayınlanmayacak. Cumartesi Pazar Pazartesi Salı ve Perşembe günleri seyrici karşısına çıkan MasterChef pekçok insan tarafından sevilerek takip ediliyor.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef'te 16. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor.Resmi sitesinde ''Kaptanlık oyununu kazanan Özgül ve rakibi olarak seçtiği Eray takımlarıyla birlikte bu akşam ödül oyununa çıkacak? Peki ödül oyununu kim kazanacak? İşte MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünün tanıtımı...''şeklinde açıklanan son bölümde kılıçlar çekilmişt.