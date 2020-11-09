Masterchef bugün var mı? 9 Kasım Masterchef full izle! 9 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışı!
09.11.2020 17:20 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:25
Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 9 Kasım Pazartesi günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 9 Kasım Pazartesi günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu?
İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 9 Kasım Pazartesi gününde yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı merak ediliyor. Bugün MasterChef yok mu? 9 Kasım Pazartesi günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 9 Kasım Pazartesi TV8 yayın akışı!
BUGÜN MASTERCHEF VAR MI?
MasterChef Türkiye bugün ekranlardaki yerini alacak.
9 KASIM PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...
14:15 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm - Yarışma
20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm - Yarışma
00:15 Kırmızı Oda - Dizi