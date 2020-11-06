MasterChef bugün var mı? 6 Kasım MasterChef Türkiye neden yok?

MasterChef Türkiye 6 Kasım yayın akışında neden görünmüyor? Ekranların en çok izlenen lezzet yarışması olan MasterChef, 5 Kasım günü yayımlanan bölümünde dokunulmazlık heyecanını ekrana getirdi. Peki, MasterChef bugün var mı?

TV8'in büyük ilgiyle takip edilen yarışması MAsterChef Türkiye 2020'nin perşembe günü paylaşılan bölümünde dokunulmazlıüı kaybedne mavi takımdan potaya gidecek isim belirlendi. Furkan eleme adayı olurken kazanan takım da kırmızılar oldu. Peki, MasterChef Türkiye 6 Kasım Cuma günü neden yok?

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI?

Perşembe akşamı dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısında olan yarışmada kırmızı takım dokunulmazlığı aldı ve kaybeden taraf ise mavi takım oldu. Furkanı eleme potasına gönderen takımda tansiyon yüksekti. Diğer yandan 01 Adana oyunu oynayan yarışmacılar arasından Eray kazanan isim oldu. Heyecan dorukta izlenen MasterChef Türkiye'nin 95. yeni bölümü 6 Kasım Cuma günü ekrana gelmeyecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE NEDEN YOK?

Lezzetlerin mücadele ettiği yarışma, 95. bölüm ile 5 Kasım Perşembe günü TV8'de yayımlanmıştı. Yeni bölümü bekleyen izleyiciler, ''MasterChef Türkiye yeni bölümünü yayın akışında neden yok?'' sorusunu aratıyor. MasterChef, cuma günü Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü nedeniyle olmayacak. Ancak cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.