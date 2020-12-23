MasterChef bugün neden yok? MasterChef neden yayınlanmadı? MasterChef eleme adayları!

İlgiyle izlenen MasterChef bugün neden yok? MasterChef neden yayınlanmadı? MasterChef eleme adayları!

Sevilen yarışma programı MasterChef bugün neden yok? MasterChef neden yayınlanmadı? MasterChef eleme adayları!

MASTERCHEF BUGÜN NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye, Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

TV8 YAYIN AKIŞI - 23 ARALIK 2020

06:00Oynat Bakalım

07:158'de Sağlık/ Yeni Bölüm

08:30Oynat Bakalım

09:30MasterChef Türkiye

14:15Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm

20:00Doğduğun Ev Kaderindir/ Yeni Bölüm

00:15Kırmızı Oda

02:30Doya Doya Moda

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Son kalan 4 yarışmacı Serhat, Barbaros, Emir ve Özgül kaldı. Emir ve Barbaros eleme adayı olarak mücadele edecek.