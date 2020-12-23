MasterChef bugün neden yok? MasterChef neden yayınlanmadı? MasterChef eleme adayları!
23.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:46
İlgiyle izlenen MasterChef bugün neden yok? MasterChef neden yayınlanmadı? MasterChef eleme adayları!
Sevilen yarışma programı MasterChef bugün neden yok? MasterChef neden yayınlanmadı? MasterChef eleme adayları!
MASTERCHEF BUGÜN NEDEN YOK?
MasterChef Türkiye, Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
TV8 YAYIN AKIŞI - 23 ARALIK 2020
06:00Oynat Bakalım
07:158'de Sağlık/ Yeni Bölüm
08:30Oynat Bakalım
09:30MasterChef Türkiye
14:15Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm
20:00Doğduğun Ev Kaderindir/ Yeni Bölüm
00:15Kırmızı Oda
02:30Doya Doya Moda
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Son kalan 4 yarışmacı Serhat, Barbaros, Emir ve Özgül kaldı. Emir ve Barbaros eleme adayı olarak mücadele edecek.